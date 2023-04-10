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10 pics of Pedro Pascal dressed like law firms

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By Emily Hinkley on

Meme sensation 🤝 City law

Pedro Pascal (credit: Gage Skidmore)

You may have seen him in Game of Thrones, Narcos or recent post-apocalyptic hit The Last of Us, but have you seen him as a law firm?

Here is Pedro Pascal, the meme man of the moment, dressed like a bunch of law firm logos…

Burges Salmon

Dentons

Herbert Smith Freehills

Kirkland & Ellis

Womble Bond Dickinson

Goodwin

Accutrainee

Simmons & Simmons

Gowling WLG

CMS

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