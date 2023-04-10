10 pics of Pedro Pascal dressed like law firms
Meme sensation 🤝 City law
You may have seen him in Game of Thrones, Narcos or recent post-apocalyptic hit The Last of Us, but have you seen him as a law firm?
Here is Pedro Pascal, the meme man of the moment, dressed like a bunch of law firm logos…
Burges Salmon
Pedro Pascal as law firms.
A thread. pic.twitter.com/4ICZPeUEw8
— Emily Hinkley (@EmilyHinkley_) April 11, 2023
Dentons
— Emily Hinkley (@EmilyHinkley_) April 11, 2023
— Emily Hinkley (@EmilyHinkley_) April 11, 2023
Herbert Smith Freehills
— Emily Hinkley (@EmilyHinkley_) April 11, 2023
— Emily Hinkley (@EmilyHinkley_) April 11, 2023
Kirkland & Ellis
— Emily Hinkley (@EmilyHinkley_) April 11, 2023
Womble Bond Dickinson
— Emily Hinkley (@EmilyHinkley_) April 11, 2023
Goodwin
— Emily Hinkley (@EmilyHinkley_) April 11, 2023
Accutrainee
— Emily Hinkley (@EmilyHinkley_) April 11, 2023
Simmons & Simmons
— Emily Hinkley (@EmilyHinkley_) April 11, 2023
Gowling WLG
— Emily Hinkley (@EmilyHinkley_) April 11, 2023
— Emily Hinkley (@EmilyHinkley_) April 11, 2023
CMS
— Emily Hinkley (@EmilyHinkley_) April 11, 2023
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